「My Yahoo!」サービス終了際、RSSフィードをNetvibesへエクスポートすれば

「My Yahoo!」サービスは2016年9月29日をもって終了することになりました。新しいRSSフィードリーダーを探していれば、Netvibesのを試してください。RSSフィードをMy Yahoo!からNetvibesへエクスポートすることは簡単で、無料です。詳細は下記をお読みください。



Netvibesであなたのデジタルライフの制御を取って!お気に入りのウェブサイトやRSSフィード、ニュース速報、ソーシャルメディアを読んで、興味を持つトピックに関する記事を見つけることができます。カレンダー、ToDoリスト、電子メールやアプリケーションを揃えることもできます。自動的に物事のインターネットを制御するためにNetvibesのにスマートデバイスを接続することもできます。

Netvibesの詳細については、netvibes.comやこの概要ビデオをご覧ください。データ分析、共同作業、およびその他の会社向き機能については、netvibesbusiness.comをご覧ください。

RSSフィードをMy Yahoo!からNetvibesへエクスポートする方法

このエクスポートツール http://my.yahoo.co.jp/ExportRss はNetvibesへインポートされるOPMLを作成します。

ツールは、NetvibesのにインポートすることができOPMLを、作成します。

NetvibesへOPMLのインポート方法

すでにログインしていない場合は、Netvibesのにログイン

「Reading App」をクリックして

「Import OPML」をクリックして

.opmlファイルを探して

「Import」をクリックして下さい。

Netvibesのについて御質問あれば、よくある質問サイトの回答を検索したり、メセージを送ってください。

Share this: Twitter

Facebook

LinkedIn

Pocket



Related

No related posts.